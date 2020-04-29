Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. Согласно Указа, всем, кто выходит на улицу в этот период, необходимо надевать маску или респиратор.

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Общество Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 1

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Интернет Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.

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