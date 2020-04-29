Коронавирус

Уральский меридианУральский меридианЕвгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. Согласно Указа, всем, кто выходит на улицу в этот период, необходимо надевать маску или респиратор.
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Евгений Куйвашев
Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.
— Евгений Куйвашев, российский политикУралПолит.Ru 08:40

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