Хоккей
RT на русскомОвечкин во втором матче НХЛ подряд провёл эффектный силовой приём
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во втором матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) снова применил эффектный силовой приём. В одном из эпизодов матча регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» Овечкин сбил с ног форварда команды соперника — Пола Кэри.
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