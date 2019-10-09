Хоккей

Реальное времяРеальное времяКузнецов отличился голом в первом матче после дисквалификации

Российский хоккеист отметился голом уже на 4-й минуте игры против "Далласа". Всего он провел на площадке 18 минут 44 секундыи завершил матч с полезностью "+1". Напомним, игра с "Далласом" стала первой для Кузнецова после 3-матчевой дисквалификации за употребление кокаина.
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