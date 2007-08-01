РПЛ
Советский спортЕвгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду
Локо вряд ли пропустит, но один точно забьет У Локомотива очень хорошая оборона, в которой собраны опытные игроки Чорлука, Хеведес.
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество
Эколог объяснил необходимость запрета пластиковых пакетов в России
Эколог Роман Пукалов заявил, что «двумя руками» поддерживает инициативу Роспотребнадзора о запрете пластиковых пакетов и высказал мнение, что можно вводить более серьезные меры.
Известия 05:25
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия
В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник
В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
РИА Новости 04:30
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
Блокнот Краснодар 05:02
Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Армия и оружие
Перемирие на севере Сирии сорвано
Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов.
РБК 05:10
Наука
Описание древней солнечной бури обнаружили в ассирийских табличках
Японские ученые из Университета Цукуба обнаружили в ассирийских табличках описание древней солнечной бури.
МедиаПоток 06:01
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Политика
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.
RT на русском 05:22
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали
Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Здоровье
Врач прокомментировал тренд на отказ от бюстгальтера
Врач прокомментировал тренд на отказ от бюстгальтера.
Вести Подмосковья 03:19
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Lenta.ru вчера в 01:46
Футбол
«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера
«Спорт-Экспресс» анонсировал выход свежего номера с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера на обложке.
Бомбардир.ру 03:05
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса
В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
РИА Новости 04:21
Общество
Минтруд потратит год на изменение системы зарплат врачей
В разных городах врачи и медсестры жаловались на низкие зарплаты, переработки без компенсаций и нехватку штата.
Говорит Москва 03:49
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Интерфакс 05:49
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38