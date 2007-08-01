РПЛ

Советский спортСоветский спортЕвгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду

Локо вряд ли пропустит, но один точно забьет У Локомотива очень хорошая оборона, в которой собраны опытные игроки Чорлука, Хеведес.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бубнов против Sportbox. 13-й тур

Sportbox.RU04:56

Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду

Советский спорт03:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество

Эколог объяснил необходимость запрета пластиковых пакетов в России

Эколог Роман Пукалов заявил, что «двумя руками» поддерживает инициативу Роспотребнадзора о запрете пластиковых пакетов и высказал мнение, что можно вводить более серьезные меры.
Известия 05:25
Происшествия

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия

В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник

В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
РИА Новости 04:30
Кино

Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре

В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
Блокнот Краснодар 05:02
Происшествия

Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17
Происшествия

СКР завершил расследование дела о смерти актера Марьянова

Коммерсантъ 04:55
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

Sport-place 03:55
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Армия и оружие

Перемирие на севере Сирии сорвано

Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов.
РБК 05:10
Наука

Описание древней солнечной бури обнаружили в ассирийских табличках

Японские ученые из Университета Цукуба обнаружили в ассирийских табличках описание древней солнечной бури.
МедиаПоток 06:01
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Политика

Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.
RT на русском 05:22
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Авто

«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали

Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Здоровье

Врач прокомментировал тренд на отказ от бюстгальтера

Врач прокомментировал тренд на отказ от бюстгальтера.
Вести Подмосковья 03:19
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru вчера в 01:46
Футбол

«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

«Спорт-Экспресс» анонсировал выход свежего номера с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера на обложке.
Бомбардир.ру 03:05
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия

В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса

В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
РИА Новости 04:21
Общество

Минтруд потратит год на изменение системы зарплат врачей

В разных городах врачи и медсестры жаловались на низкие зарплаты, переработки без компенсаций и нехватку штата.
Говорит Москва 03:49
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Интерфакс 05:49
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное