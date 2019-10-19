РПЛ
Советский спортЕвгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду
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Спартак - Рубин 19 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 18:00
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Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
RuNews24.ru вчера в 11:24
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа
«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Политика
ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии
Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
РЕН ТВ 17 октября в 20:33
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным создание зоны безопасности в Сирии
Ранее Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии во время телефонного разговора.
RuNews24.ru вчера в 10:28
Происшествия
Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru 17 октября в 02:18
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Советский спорт 03:02
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Происшествия
В Нальчике студенты института МВД устроили драку: один погиб
В Нальчике два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России устроили драку, в результате которой один из них погиб.
Znak.com 05:48
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Футбол
«Урал» с «Тамбовом» сыграет в белой форме
Soccer.ru 04:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру через два дня после родов
Роды Анастасии проходили в подмосковном госпитале Лапино. На них присутствовали Тимати и его мама Симона Юнусова.
WMJ.ru вчера в 14:30
Происшествия
Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем
Семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибли при пожаре в Ростове Великом Ярославской области.
Lenta.ru 03:37
Культура
В Netflix назвали самый популярный сериал
Сериал «Очень странные дела» стал самым просматриваемым за все время его существования на платформе Netflix, сообщает «КиноПоиск».
UfacityNews.ru вчера в 08:03
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Футбол
Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 06:09
Гаджеты
16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X демонстрирует производительность на уровне 18-ядерного Core i9-9980XE — без разгона и со стоковым кулером
Оптовая отпускная цена Intel Core i9-9980XE — по-прежнему около $2000, новейший 18-ядерный Core i9-10980XE (его производительность не сильно отличается от предшественника) — $1000, но Ryzen 9 3950X окажется дешевле и второго, и уж тем более первого.
iXBT.com 02:25
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02