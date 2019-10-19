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Советский спортСоветский спортЕвгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду

Спартак — Рубин
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Да и по подбору игроков Спартак явно превосходит казанскую команду.
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Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду

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