РПЛ

Советский спортСоветский спортЕвгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке»

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Не знаю, как это объяснял тренер, но его команда не создала ни одного момента. Притом, что для России у Спартака набор игроков хорошего уровня.
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Евгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке»

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