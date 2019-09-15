РПЛ

Матч ТВМатч ТВЕвгений Ловчев: «У „Спартака“ нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
3 фото
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев проанализировал кризис московской команды после поражения от «Урала» в 9-м туре РПЛ. После матч капитан «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал некоторых одноклубников, включая Зелимхана Бакаева.
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Евгений Ловчев: «У „Спартака“ нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке»

Матч ТВ09:28

Евгений Ловчев: «У „Спартака“ нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке»

Sportbox.RU09:28
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
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