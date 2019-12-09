Шоу-бизнес
Вести.RuЕвгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись.
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с чего всё началось
Три дня назад спутница комика опубликовала в Instagram фото белого букета в вазе, — и многие комментаторы тогда предположили, что это свадебные цветы.Lenta.ru02:21
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«Уже не любовница, а жена»: 74-летний Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице
Комсомольская правдавчера в 17:45
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