Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuЕвгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись.
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Три дня назад спутница комика опубликовала в Instagram
 фото белого букета в вазе, — и многие комментаторы тогда предположили, что это свадебные цветы.
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
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Организаторы конкурса «Автомобиль года – 2019-2020» (Car of The Year Japan) наконец-то определились с именем победителя.
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
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Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
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Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
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Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры

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Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
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Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении воздушной составляющей ядерной триады РФ

Обновление действующего парка Дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилили воздушный компонент ядерной триады России.
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Окончательное решение о форме участия российских хоккейных сборных в Чемпионате мира ИИХФ 2020 в Швейцарии и в женском Чемпионате мира 2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивном арбитражном суде и вступлении в силу его решения.
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Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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В Турции ввели налог на проживание в отелях

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Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
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Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
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Советская и российская артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Бывшая жена юмориста, телеведущего, Народного артиста РСФСР Евгения Вагановича Петросяна.
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Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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