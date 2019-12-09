с чего всё началось

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись.

Политика Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки» Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

Спорт Вице-президент WADA потребовала извинений от России Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд сообщила, что недовольна решением исполкома организации по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и российским спортсменам.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Экономика Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Экономика Госдума защитила богатых от высоких налогов Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Общество Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Хоккей ФХР рассказала, как решение ВАДА отразится на российском хоккее Окончательное решение о форме участия российских хоккейных сборных в Чемпионате мира ИИХФ 2020 в Швейцарии и в женском Чемпионате мира 2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивном арбитражном суде и вступлении в силу его решения.

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.

Фигурное катание Алёна Косторная выиграла финал Гран-при В Турине завершился финал Гран-при. На "десерт" была произвольная программа у женщин. Здесь состязались сразу четыре россиянки.