Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuЕвгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись.
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Три дня назад спутница комика опубликовала в Instagram
 фото белого букета в вазе, — и многие комментаторы тогда предположили, что это свадебные цветы.
Lenta.ru02:21

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В Сети сообщили о свадьбе Евгения Петросяна с молодой помощницей

StarHit.ru01:30

СМИ: Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой

Woman.ru01:22

Петросян женился на своей молодой любовнице

Телепрограммавчера в 20:51

СМИ: Евгений Петросян женился на сопернице Елены Степаненко

7Дней.ру00:00

Петросян тайно женился на Татьяне Брухуновой

Wday.ruвчера в 22:48

Петросян женился на молодой любовнице

Дни.ру00:13

«Уже не любовница, а жена»: 74-летний Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице

Комсомольская правдавчера в 17:45
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Коммерсантъ 05:12
Технологии

Российский экипаж МКС займется поиском полезных ископаемых

Piter.tv 06:23
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В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Политика

В офисе Зеленского назвали двух возможных участников встречи с Путиным

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор «Нафтогаза» Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоится в Париже.
РБК 05:48
Политика

Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Lenta.ru вчера в 18:00
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Технологии

В корпоративном сегменте Western Digital делает ставку на QLC и NVMe

Источник изображения: Micron Президент Сива Сиварам (Siva Sivaram), отвечающий в Western Digital Corporation за технологии и стратегию, на мероприятии Wells Fargo для инвесторов признался, что компания уделяет особое внимание продвижению твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe в серверном сегменте.
3DNews вчера в 04:32
Армия и оружие

Шойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

РБК 06:15
Космос

Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса

ТАСС 07 декабря в 06:26
Общество

Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Ведомости 06:23
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Пятый канал 07 декабря в 18:53
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Сергей и Тата Бондарчук подали на развод

Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
StarHit.ru 03:40
Политика

Генсек НАТО Столтенберг отказался считать Россию врагом

По словам Йенса Столтенберга, альянс является противником того, чтобы делить государства на врагов и друзей.
RuNews24.ru 03:18
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
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Энергетика

Дело — труба: «Сила Сибири» не оставит места американскому СПГ

Новый российский газопровод практически не оставит места для сжиженного природного газа из других стран на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 00:00
Спорт

Участию сборной России в матчах Евро-2020 ничего не угрожает

Президент WADA Крейг Риди прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием России, передает Тне Іпdерепdепт.
ProstoProSport 04:24
Наука

Алкоголь спас наших предков от вымирания

Суть событий 07 декабря в 09:55
Общество

Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию

Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам.
Известия 04:45
Общество

Определена дата прихода зимней погоды в Москву

Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Газета.Ru 06:24
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Экономика

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

REGNUM 02:21
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Здоровье

Два подростка умерли в онкоцентре имени Блохина

Свободная Пресса 07 декабря в 21:01
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына

Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Актуальные Новости 06:22
Здоровье

В России выросло число страдающих гипертонией

В России за последние 10 лет выросло число больных гипертонией, свидетельствуют данные Росстата.
REGNUM 01:03
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Елена Степаненко
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Советская и российская артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Бывшая жена юмориста, телеведущего, Народного артиста РСФСР Евгения Вагановича Петросяна.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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