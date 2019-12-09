с чего всё началось

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись.

Спорт Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Политика В офисе Зеленского назвали двух возможных участников встречи с Путиным Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор «Нафтогаза» Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоится в Париже.

Технологии В корпоративном сегменте Western Digital делает ставку на QLC и NVMe Источник изображения: Micron Президент Сива Сиварам (Siva Sivaram), отвечающий в Western Digital Corporation за технологии и стратегию, на мероприятии Wells Fargo для инвесторов признался, что компания уделяет особое внимание продвижению твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe в серверном сегменте.

Общество Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски» Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.

Шоу-бизнес Сергей и Тата Бондарчук подали на развод Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.