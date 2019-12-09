Шоу-бизнес
Вести.RuЕвгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись.
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с чего всё началось
Три дня назад спутница комика опубликовала в Instagram фото белого букета в вазе, — и многие комментаторы тогда предположили, что это свадебные цветы.Lenta.ru02:21
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«Уже не любовница, а жена»: 74-летний Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице
Комсомольская правдавчера в 17:45
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Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Политика
В офисе Зеленского назвали двух возможных участников встречи с Путиным
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор «Нафтогаза» Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоится в Париже.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Технологии
В корпоративном сегменте Western Digital делает ставку на QLC и NVMe
Источник изображения: Micron Президент Сива Сиварам (Siva Sivaram), отвечающий в Western Digital Corporation за технологии и стратегию, на мероприятии Wells Fargo для инвесторов признался, что компания уделяет особое внимание продвижению твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe в серверном сегменте.
Космос
Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук подали на развод
Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
Политика
Генсек НАТО Столтенберг отказался считать Россию врагом
По словам Йенса Столтенберга, альянс является противником того, чтобы делить государства на врагов и друзей.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Энергетика
Дело — труба: «Сила Сибири» не оставит места американскому СПГ
Новый российский газопровод практически не оставит места для сжиженного природного газа из других стран на китайском рынке.
Спорт
Участию сборной России в матчах Евро-2020 ничего не угрожает
Президент WADA Крейг Риди прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием России, передает Тне Іпdерепdепт.
Наука
Алкоголь спас наших предков от вымирания
Общество
Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию
Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам.
Общество
Определена дата прихода зимней погоды в Москву
Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Здоровье
Два подростка умерли в онкоцентре имени Блохина
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына
Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Здоровье
В России выросло число страдающих гипертонией
В России за последние 10 лет выросло число больных гипертонией, свидетельствуют данные Росстата.