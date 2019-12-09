Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuЕвгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись.
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Три дня назад спутница комика опубликовала в Instagram
 фото белого букета в вазе, — и многие комментаторы тогда предположили, что это свадебные цветы.
Lenta.ru02:21

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В Сети сообщили о свадьбе Евгения Петросяна с молодой помощницей

StarHit.ru01:30

СМИ: Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой

Woman.ru01:22

«Уже не любовница, а жена»: 74-летний Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице

Комсомольская правдавчера в 17:45

СМИ: Евгений Петросян женился на сопернице Елены Степаненко

7Дней.ру00:00

Петросян тайно женился на Татьяне Брухуновой

Wday.ruвчера в 22:48

Петросян женился на своей молодой любовнице

Телепрограммавчера в 20:51

Петросян женился на молодой любовнице

Дни.ру00:13
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Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

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Экономика

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Происшествия

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Общество

Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
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Общество

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Эксперты Национального рейтинга трезвости субъектов России назвали самые пьющие регионы страны. Северная столица оказалась на 14 месте.
Gazeta.SPb 04:31
Хоккей

Российский вратарь Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Pravda.Ru 02:22
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Российская газета 06 декабря в 06:18
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:37
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
РБК 04:43
Происшествия

На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

Газета.Ru 00:56
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском вчера в 08:33
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция напоминаний

Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:07
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Спорт

В Лозанне началось заседание исполкома WADA

В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Вести.Ru 04:43
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 12.
Lenta.ru 01:58
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак считает, что брак Лопыревой скоро разрушится

Собчак ссылается на телеграм-канала «Антиглянец», авторы которого уверяют: Булатов на данный момент «гол как сокол» и живет у Виктории.
WomanHit.ru вчера в 11:18
Футбол

Моуринью договаривается о трансфере Феллайни в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет воссоединиться с полузащитником Маруаном Феллайни.
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Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика

Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ

Бурбулис прокомментировал слова Сергея Филатова, руководившего администрацией президента РФ Бориса Ельцина, о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России в 1991 году.
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«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили проект «Ростелеком. Книги»

Если окажется так, что нужного экземпляра не будет в каталоге, «ЛитРес» подарит скидку 20% на покупку книги.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
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Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

ТАСС 04:08
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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