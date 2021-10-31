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Евгений Попков: снизить стоимость ОСАГО поможет аккуратное вождение и большой стаж

Либерализация на рынке ОСАГО стала причиной довольно серьезной ценовой конкуренции между страховыми компаниями.
ПРАЙМ
Еще один важный фактор, влияющий на цену полиса – стаж водителей, отсчет которого ведется с момента получения прав.
ПРАЙМ
Также не стоит забывать, что за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка, а также о возможности снижения цены для опытных водителей со стажем более трех лет, заключил собеседник агентства.
РИА Новости
Ране часть российских водителей предупредили о подорожании обязательного страхования, так как Центробанк объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО и изменить региональные коэффициенты.
Lenta.ru

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