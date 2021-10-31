Также не стоит забывать, что за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка, а также о возможности снижения цены для опытных водителей со стажем более трех лет, заключил собеседник агентства.
Ране часть российских водителей предупредили о подорожании обязательного страхования, так как Центробанк объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО и изменить региональные коэффициенты.
Претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра ответил на вопрос о своем внешнем сходстве с известным рэпером Василием Вакуленко, который выступает под сценическим псевдонимом Баста.