Политика

Вести.RuВести.RuЕвгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
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Евгений Примаков возглавил Россотрудничество

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Внук Евгения Примакова возглавил Россотрудничество

Интерфакс07:56

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

РЕН ТВ07:03

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RT на русском08:40

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РБК07:15

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Евгений Примаков
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Советский и российский политический и государственный деятель, экономист и востоковед-арабист. Председатель Правительства Российской Федерации, министр иностранных дел РФ, руководитель Центральной службы разведки СССР, директор Службы внешней разведки России, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. Чрезвычайный и полномочный посол.
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