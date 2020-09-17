Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о решении досрочно покинуть пост главы региона.В источнике
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