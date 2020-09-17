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Российская газета
Российская газета

Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о решении досрочно покинуть пост главы региона.В источнике
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РБК

Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора

РБК13:27
Fonar.tv

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил об уходе с должности

Fonar.tv12:05
РИА Новости

Белгородский губернатор Савченко решил уйти в отставку

РИА Новости11:45
БелПресса

Евгений Савченко досрочно прекращает полномочия губернатора Белгородской области

БелПресса11:51
Интерфакс

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Интерфакс11:46
Бел.Ру

Евгений Савченко покинет пост губернатора Белгородской области

Бел.Ру12:01
ТАСС

Биография губернатора Белгородской области Евгения Савченко

ТАСС13:03

Минфин РФ отказался от индексации зарплат госслужащих в 2021 году

Оптимизация предусматривает снижение на десять процентов "незащищенных" статьей расходов, снижение на пять процентов расходов на вооружения и отказ от ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году.
Политическая Экспертиза19:30
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
3,3K

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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«Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем отборочном раунде Лиги Европы

"Маккаби" в четверг на своем поле обыграл казахстанский "Кайрат" в матче второго раунда отбора Лиги Европы со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Юваль Ашкенази (31-я минута) и Никита Рукавица (72), у проигравших отличился экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав (45+1).
РИА Новости14:55

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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