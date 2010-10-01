Футбол
Матч ТВЕвгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Экс-футболист «Амкара», «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин заключил контракт с белорусским «Арсеналом» из Дзержинска. Команда лидирует во второй лиге чемпионата Белоруссии. Как сообщает Mova Foot, Савин будет участвовать в продвижении бренда клуба.
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
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«В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года — почти на 70 процентов»,— отметил министр.
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Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
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Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
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В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
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Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
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Петербург может принять участие в эксперименте по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами
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