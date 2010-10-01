Футбол

Матч ТВМатч ТВЕвгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Экс-футболист «Амкара», «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин заключил контракт с белорусским «Арсеналом» из Дзержинска. Команда лидирует во второй лиге чемпионата Белоруссии. Как сообщает Mova Foot, Савин будет участвовать в продвижении бренда клуба.
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Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Матч ТВ09:14

Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Sportbox.RU09:14

Блогер Савин подписал контракт с белорусским футбольным клубом

RT на русском09:36

Блогер Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Евро-футбол.ру09:19

Евгений Савин подписал контракт с «Арсеналом»

Нева Спорт09:35

Евгений Савин подписал контракт с «Арсеналом»

ProstoProSport10:05
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