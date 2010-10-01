Футбол
Матч ТВЕвгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Экс-футболист «Амкара», «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин заключил контракт с белорусским «Арсеналом» из Дзержинска. Команда лидирует во второй лиге чемпионата Белоруссии. Как сообщает Mova Foot, Савин будет участвовать в продвижении бренда клуба.
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Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Фигурное катание
Фигуристы Пападакис и Сизерон установили новый мировой рекорд
Фигуристы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили новый мировой рекорд во время ритм-танца на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле.
Аргументы недели 13:34
Общество
Forbes составил список самых жутких профессий
Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.
Planet Today 07:23
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости вчера в 04:06
Религия
Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
РИА Новости 13:47
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Армия и оружие
Россию обвинили в преследовании военных НАТО
Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
РИА Новости 08:40
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
По информации издания, министерство попросило Universal Pictures International (сейчас занимается дистрибуцией «Семейки Аддамс» и «Эвереста») уменьшить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.
РБК 13:09
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 23:28
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Футбол
Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Ридус 29 октября в 16:17
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
Экономика
В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
URA.Ru вчера в 14:19
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ 04:55
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Гаджеты
Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51
Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera 11:08
Политика
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США
Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.
Ведомости 11:47