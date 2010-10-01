Футбол
Матч ТВЕвгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Экс-футболист «Амкара», «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин заключил контракт с белорусским «Арсеналом» из Дзержинска. Команда лидирует во второй лиге чемпионата Белоруссии. Как сообщает Mova Foot, Савин будет участвовать в продвижении бренда клуба.
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Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
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Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru вчера в 10:06
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Косторная разочарована оценками короткой программы на Гран-при Франции
Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление во время короткой программы на Гран-при Франции.
Sportbox.RU вчера в 15:16
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
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SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
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Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
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Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
РИА Новости вчера в 19:47
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МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
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39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
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