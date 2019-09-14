Лига чемпионов
РБКЕвгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ
Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе. Ранее на этой неделе она получила награду «Рефери года» от Международной ассоциации развития футбола (IFDA).
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Шансов нет: врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк
Брянские новости 10:48
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Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
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Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Наука
Погубивший динозавров астероид стал причиной гигантского цунами
Как уточняет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали образцы из глубокой скважины в кратере Чиксулуб в Мексике, который появился после падения астероида диаметром около 10 км. Именно этот астероид, по предположениям специалистов, стал причиной массового вымирания в конце мелового периода.
Pravda.Ru 12 сентября в 10:17
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Наука
Швейцарцы научили бионический протез надежно держать предметы
Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали прототип системы, позволяющей человеку без руки надежно удерживать предметы с помощью бионического протеза и управлять каждым его пальцем по отдельности.
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В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав РФ
Портал Life.ru сообщил о том, что член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав Российской Федерации.
Политическая Экспертиза вчера в 13:38
Культура
В Благовещенске прошла звездная дорожка «Амурской осени»
В этом году по красной дорожке прошли более 100 гостей фестиваля «Амурская осень».
АСН24 07:10
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета вчера в 10:50
Политика
Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.
RT на русском 09:53
Космос
В атмосфере инопланетного мира обнаружен водяной пар
Ученые обнаружили водяной пар в атмосфере K2-18b, потенциально обитаемого инопланетного мира, примерно вдвое большего по размеру чем Земля.
AstroNews.ru 11 сентября в 14:44
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Экономика
Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей
Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.
РИА Новости вчера в 05:30
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Политика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Слово и Дело вчера в 21:00
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24
Музыка
Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову
Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.
Ридус 09:09
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
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Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Армия и оружие
Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии
Аргументы и Факты вчера в 15:59
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
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Золотой унитаз за $1,25 млн украли из родового замка Черчилля
Из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью в £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу).
Газета.Ru 09:41
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Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США
Неизвестные нарисовали свастику в здании министерства внутренней безопасности США.
Газета.Ru 10:44