Лига чемпионов
РБКЕвгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ
Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе. Ранее на этой неделе она получила награду «Рефери года» от Международной ассоциации развития футбола (IFDA).
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В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне
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Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
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Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
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Волки напали на трех человек в Крыму
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На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
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Глава ДНР Пушилин заявил о желании войти в состав России
В идеале — войти в состав России на правах федерального округа, - сказал Пушилин.
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В автобусе много народу кричало.
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Сочи — Локомотив 0:1 (Перерыв)
В Сочи проходит очередной матч девятого тура чемпионата России. Местный клуб принимает "Локомотив".
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Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
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Болевые ощущения в коленях могут быть вызваны различными причинами. Основные из них назвали медики.
Волгоградская правда 00:01
Хоккей
НХЛ на три матча дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, на три матча за "неподобающее поведение", сообщается на официальном сайте лиги.
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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
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Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
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В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
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Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве
RT на русском 11:43
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Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
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Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
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Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки»
Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды под названием Smart Works.
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Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США
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В Японии нашлась полностью прозрачная Honda S2000
На мероприятии в Японии, которое посвящено юбилею модели Honda S2000, была замечена очень странная модификация родстера, которая имела полностью прозрачный кузов.
Тарантас Ньюс вчера в 08:15