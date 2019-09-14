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РБКРБКЕвгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ

Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе. Ранее на этой неделе она получила награду «Рефери года» от Международной ассоциации развития футбола (IFDA).
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