Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе. Ранее на этой неделе она получила награду «Рефери года» от Международной ассоциации развития футбола (IFDA).

Религия РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.

Политика МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.

Политика Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Армия и оружие NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир» Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Политика Глава ДНР Пушилин заявил о желании войти в состав России В идеале — войти в состав России на правах федерального округа, - сказал Пушилин.

Футбол Сочи — Локомотив 0:1 (Перерыв) В Сочи проходит очередной матч девятого тура чемпионата России. Местный клуб принимает "Локомотив".

Здоровье Медики назвали причины боли в коленях Болевые ощущения в коленях могут быть вызваны различными причинами. Основные из них назвали медики.

Хоккей НХЛ на три матча дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, на три матча за "неподобающее поведение", сообщается на официальном сайте лиги.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Экономика Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.

Общество В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Из особняка Черчилля украли золотой унитаз Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.

Происшествия Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Политика Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки» Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.

Общество Меган Маркл показала собственную коллекцию одежды Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды под названием Smart Works.

Политика Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.