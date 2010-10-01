Общество
MetaratingsЕвгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»
Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Журналистская правда 03:29
Общество
Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров
Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.
Коммерсантъ 18:18
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ 15:47
Общество
В США найден клад стоимостью в миллион долларов
В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 11:50
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Происшествия
Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
Общество
В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100
В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Политика
Путин объяснил, почему Россия выдержала испытание коронавирусом
Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогло народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса.
ФАН 07:46
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08:27
Кино
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
Киноафиша России 05:35
Космос
Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС
Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
Общество
Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе
Как следует из информационной заметки, размещенной на страницах персонального блога Собянина, первыми свою деятельность смогут возобновить заведения общественного питания, имеющие открытые веранды.
Москва. Северо-Запад 11:26
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Политика
Законопроект о реформе полиции США представили демократы
Как сообщает ToDay News Ufa, новый законопроект о реформе полиции, который демократы представили в Конгрессе США, содержит ряд инициатив.
ToDay News Ufa 13:31
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Футбол
«Справедливость должна быть восстановлена». Н’Жье высказался о гибели Джорджа Флойда
Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье поделился мнением о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Чемпионат 17:52
Экономика
Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»
Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.
Коммерсантъ 18:18
Экономика
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:39
Кино
Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»
Брюс Кэмпбелл рассказал о работе над следующей частью «Зловещих мертвецов».
КиноПоиск 14:09
Общество
ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч
RT на русском 17:29