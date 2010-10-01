Общество

MetaratingsMetaratingsЕвгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется.
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«Люди боятся говорить, клубы перестают пускать»: Евгений Савин может закрыть «КраСаву»

LiveResult.Ru15:11

Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

Metaratings14:30

Савин заявил, что может закрыть канал «КраСава»

Советский спорт14:29

Евгений Савин назвал условие закрытия «КраСавы»

Спорт день за днем14:29
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Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Журналистская правда 03:29
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Общество

Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров

Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.
Коммерсантъ 18:18
Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
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Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ 15:47
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Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 11:50
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Общество

Путин подписал закон о переносе туров

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
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Происшествия

Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
1,2K
Общество

В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings 05:40
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Политика

Путин объяснил, почему Россия выдержала испытание коронавирусом

Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогло народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса.
ФАН 07:46
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08:27
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Кино

Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»

Киноафиша России 05:35
Космос

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
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Общество

Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе

Как следует из информационной заметки, размещенной на страницах персонального блога Собянина, первыми свою деятельность смогут возобновить заведения общественного питания, имеющие открытые веранды.
Москва. Северо-Запад 11:26
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Общество

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

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Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Политика

Законопроект о реформе полиции США представили демократы

Как сообщает ToDay News Ufa, новый законопроект о реформе полиции, который демократы представили в Конгрессе США, содержит ряд инициатив.
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Футбол

«Справедливость должна быть восстановлена». Н’Жье высказался о гибели Джорджа Флойда

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье поделился мнением о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.
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Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.
Коммерсантъ 18:18
Экономика

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT.
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Кино

Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»

Брюс Кэмпбелл рассказал о работе над следующей частью «Зловещих мертвецов».
КиноПоиск 14:09
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Общество

ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч

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Евгений Савин
Футболист
российский футболист, выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры - соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Матч». Видеоблогер.
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