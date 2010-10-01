Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.

Общество В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов. 84

Общество Путин подписал закон о переносе туров Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг. 3

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 5

Общество В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100 В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей. 127

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 94

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 7

Политика В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице. 88

Космос Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил. 2

Общество Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе Как следует из информационной заметки, размещенной на страницах персонального блога Собянина, первыми свою деятельность смогут возобновить заведения общественного питания, имеющие открытые веранды. 20

Политика Законопроект о реформе полиции США представили демократы Как сообщает ToDay News Ufa, новый законопроект о реформе полиции, который демократы представили в Конгрессе США, содержит ряд инициатив. 11

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Экономика Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.