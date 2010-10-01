Общество
MetaratingsЕвгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»
Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется.
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«Люди боятся говорить, клубы перестают пускать»: Евгений Савин может закрыть «КраСаву»
LiveResult.Ruвчера в 15:11
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Технологии
Microsoft: цена Xbox Series X важна, но стратегия компании не опирается на продажи консоли
3DNews 02:52
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
Футбол
Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Премьер Армении посетит парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад Победы, который пройдет 24 июня в Москве.
Известия 03:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Пермском крае
Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двухлетней девочки в поселке Лемзер Пермского края, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
РИА Новости 02:37
Здоровье
Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня
Ограничительные меры в Архангельской области, введённые ранее указом врио губернатора Александра Цыбульского, продлены до 14 июня.
Северная неделя 03:12
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
Происшествия
В Уфе мужчину подозревают в нанесении смертельных травм полицейскому
Уфа, 9 июня 2020, 10:22 — REGNUM Мужчину подозревают в причинении смертельных травм сотруднику МВД в Уфе.
REGNUM 03:22
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Политика
Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере
В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».
Lenta.ru 03:19
Происшествия
Источник: Ефремов с начала года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД
"С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД", - сказал собеседник агентства, отметив, что все штрафы были им оплачены вовремя.
ТАСС 03:21
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
В России за сутки выявили 8 595 заболевших коронавирусом
По состоянию на 9 июня, в России коронавирус выявлен у 485 253 человек (+8 595 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
News.ru 03:40
Здоровье
В Роскачестве дали советы по похудению после карантина
Для эффективного избавления от лишнего веса, набранного за время карантина, надо соблюдать несколько простых правил.
Известия 01:00
Футбол
«Челси» хочет приобрести Кая Хаверца
Вести.Ru 01:25
Общество
Посылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС
Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции.
Газета.Ru 03:28
Здоровье
Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля
В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета 01:56
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25