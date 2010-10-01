Общество

MetaratingsMetaratingsЕвгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется.
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Популярный канал «КраСава» может прекратить существование

КМВ Новости02:10

Савин заявил, что может закрыть канал «КраСава»

Советский спортвчера в 14:29

Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

Metaratingsвчера в 14:30

Евгений Савин назвал условие закрытия «КраСавы»

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«Люди боятся говорить, клубы перестают пускать»: Евгений Савин может закрыть «КраСаву»

LiveResult.Ruвчера в 15:11
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
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Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Экономика

Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам

Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости вчера в 19:07
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Технологии

Microsoft: цена Xbox Series X важна, но стратегия компании не опирается на продажи консоли

3DNews 02:52
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,1K
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
237
Политика

Премьер Армении посетит парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад Победы, который пройдет 24 июня в Москве.
Известия 03:17
1
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Пермском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двухлетней девочки в поселке Лемзер Пермского края, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
РИА Новости 02:37
20
Здоровье

Ученые допустили появление COVID-19 в Китае прошлым летом

РБК 03:28
45
Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

Ограничительные меры в Архангельской области, введённые ранее указом врио губернатора Александра Цыбульского, продлены до 14 июня.
Северная неделя 03:12
3
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
140
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
987
Происшествия

В Уфе мужчину подозревают в нанесении смертельных травм полицейскому

Уфа, 9 июня 2020, 10:22 — REGNUM Мужчину подозревают в причинении смертельных травм сотруднику МВД в Уфе.
REGNUM 03:22
2
Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

РБК вчера в 12:15
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Политика

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».
Lenta.ru 03:19
Происшествия

Источник: Ефремов с начала года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

"С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД", - сказал собеседник агентства, отметив, что все штрафы были им оплачены вовремя.
ТАСС 03:21
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Общество

В России за сутки выявили 8 595 заболевших коронавирусом

По состоянию на 9 июня, в России коронавирус выявлен у 485 253 человек (+8 595 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
News.ru 03:40
Здоровье

В Роскачестве дали советы по похудению после карантина

Для эффективного избавления от лишнего веса, набранного за время карантина, надо соблюдать несколько простых правил.
Известия 01:00
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Футбол

«Челси» хочет приобрести Кая Хаверца

Вести.Ru 01:25
Общество

Посылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС

Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции.
Газета.Ru 03:28
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Здоровье

Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля

В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Российская газета 01:56
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Евгений Савин
Футболист
российский футболист, выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры - соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Матч». Видеоблогер.
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