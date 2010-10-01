Общество
MetaratingsЕвгений Савин рассказал о возможном закрытии канала «КраСава»
Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется.
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«Люди боятся говорить, клубы перестают пускать»: Евгений Савин может закрыть «КраСаву»
LiveResult.Ruвчера в 15:11
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:17, Ашберн
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц
IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании.
News.ru 04:02
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Участником аварии стал актер Михаил Ефремов. Его задержали и доставили на медосвидетельствование.
РИА Новости вчера в 16:28
Происшествия
В Саратове убийцу пенсионерки приговорили к пожизненному сроку
В Саратове сегодня вынесли приговор 43-летнему приезжему, убившему пенсионерку за отказ одолжить телефон, сообщает региональное СУ СКР.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:07
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:12
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Происшествия
Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма
В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
ТАСС 04:37
Происшествия
В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры
В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
Футбол
Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer вчера в 07:14
Общество
TSMC решит судьбу Huawei на собрании акционеров
Акционеры производящей микросхемы компании TSMC обсудят вопросы запрета сотрудничества с китайской компанией Huawei.
NewInform 02:53
Происшествия
Милонов призвал не жалеть Ефремова и лишить его всех ролей и званий
Политическая Экспертиза 03:15
Экономика
КТПП: из-за роста тарифов калининградские товары вылетают с рынка
Предприниматели считают, что принимаемые властями меры поддержки бизнеса на фоне пандемии, будут не так эффективны из-за роста цен на электроэнергию.
РБК Калининград 03:28
Общество
В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом
35 новых случаев коронавируса выявили в Казани, 10 — в Набережных Челнах.
НТР 24 03:37
Общество
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов
Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Происшествия
Директора фирмы осудили за падение стены на 10 машин на 3-й Дачной
Четвертая Власть 03:30
Политика
Польша в скором времени может открыть свои границы
Польша скоро может открыть свои границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru 02:59
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика
Богданов рассказал о военной технике, давно работающей в Ливии
Военная техника, давно работающая в Ливии, выдается за недавние российские поставки, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Моряки в Керчи заразились коронавирусом
Три случая коронавируса зафиксировали у моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте города Керчи.
Вести Крым 03:49
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за рубежа
В последние три недели, с 18 мая, логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.
Lenta.ru 04:35
Общество
Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле
Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33