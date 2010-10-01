Общество

MetaratingsMetaratingsЕвгений Савин рассказал о возможном закрытии канала «КраСава»

Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется.
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Популярный канал «КраСава» может прекратить существование

КМВ Новости02:10

«Люди боятся говорить, клубы перестают пускать»: Евгений Савин может закрыть «КраСаву»

LiveResult.Ruвчера в 15:11

Евгений Савин рассказал о возможном закрытии канала «КраСава»

Metaratingsвчера в 14:30

Евгений Савин назвал условие закрытия «КраСавы»

Спорт день за днемвчера в 14:29

Савин заявил, что может закрыть канал «КраСава»

Советский спортвчера в 14:29
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:17, Ашберн
Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости вчера в 20:10
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Общество

IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц

IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании.
News.ru 04:02
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Участником аварии стал актер Михаил Ефремов. Его задержали и доставили на медосвидетельствование.
РИА Новости вчера в 16:28
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Происшествия

В Саратове убийцу пенсионерки приговорили к пожизненному сроку

В Саратове сегодня вынесли приговор 43-летнему приезжему, убившему пенсионерку за отказ одолжить телефон, сообщает региональное СУ СКР.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:07
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
4,9K
Здоровье

В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:12
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Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

StarHit.ru 04:24
Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
2,3K
Происшествия

Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
ТАСС 04:37
2
Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
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Футбол

Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer вчера в 07:14
Общество

TSMC решит судьбу Huawei на собрании акционеров

Акционеры производящей микросхемы компании TSMC обсудят вопросы запрета сотрудничества с китайской компанией Huawei.
NewInform 02:53
6
Происшествия

Милонов призвал не жалеть Ефремова и лишить его всех ролей и званий

Политическая Экспертиза 03:15
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Экономика

КТПП: из-за роста тарифов калининградские товары вылетают с рынка

Предприниматели считают, что принимаемые властями меры поддержки бизнеса на фоне пандемии, будут не так эффективны из-за роста цен на электроэнергию.
РБК Калининград 03:28
Общество

В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом

35 новых случаев коронавируса выявили в Казани, 10 — в Набережных Челнах.
НТР 24 03:37
1
Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

REGNUM 01:18
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Общество

«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов

Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,1K
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
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Происшествия

Директора фирмы осудили за падение стены на 10 машин на 3-й Дачной

Четвертая Власть 03:30
Политика

Польша в скором времени может открыть свои границы

Польша скоро может открыть свои границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru 02:59
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
330
Политика

Богданов рассказал о военной технике, давно работающей в Ливии

Военная техника, давно работающая в Ливии, выдается за недавние российские поставки, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 04:59
1
Происшествия

Моряки в Керчи заразились коронавирусом

Три случая коронавируса зафиксировали у моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте города Керчи.
Вести Крым 03:49
1
Общество

Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
202
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за рубежа

В последние три недели, с 18 мая, логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.
Lenta.ru 04:35
79
Общество

Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле

Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
971
Общество

Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
1
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Евгений Савин
Футболист
российский футболист, выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры - соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Матч». Видеоблогер.
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