РПЛ
Самарская газетаЕвгений Савин встретится с болельщиками «Крыльев»
Как сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», на игру, которая состоится в воскресенье, 27 октября, приедет видеоблогер и экс-нападающий самарцев Евгений Савин. Он прилетит в Самару, чтобы поболеть за клуб в матче 14-го тура РПЛ и встретиться с болельщиками «Крыльев».
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