Хоккей

Вести.RuВести.RuЕвгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который в матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:5) сделал голевой дубль, назван одной из трех звезд прошедшего тура.
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Илья Самсонов: «Знал, что „Вашингтон“ будет пытаться отыграться со счета 1:5»

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Кузнецов: «„Вашингтон“ отыгрался со счета 1:5 и победил — это многое значит для ребят»

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Sportbox.RU03:54

Кузнецов после матча с «Ванкувером»: «Вернуться в игру при счете 1:5 – дорогого стоит»

ProstoProSport04:49

«Вашингтон» вытащил матч с 1:5. Камбэк начал Кузнецов

Sports.ru04:58

Кузнецов оформил дубль в победном матче «Вашингтона» против «Ванкувера»

Матч ТВ00:49
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РИА Новости вчера в 08:23
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Национальная служба новостей 24 октября в 14:15
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Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда

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На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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