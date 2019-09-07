Фигурное катание

Российская газетаРоссийская газетаЕвгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме

На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прокат короткой программы Алены Косторной на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс12:06

Загитова и другие ученицы Тутберидзе — идеальны, Медведева упала. В Лужниках прошли прокаты сборной

Sport24.ru13:20

Туктамышева назвала контрольные прокаты пинком под зад

Нева Спорт14:10

Контрольные прокаты. Загитова и Трусова чисто исполнили программы, Медведева упала с тройного тулупа, Самодурова сорвала каскад

Sports.ru12:30

Вера в Медведеву и уверенный прокат Загитовой. Яркие фото выступления сборной

Чемпионат15:39

Илья Авербух: Программа начинает блестеть, когда выполняется безукоризненно

Спорт день за днем16:05

С возвращением. В «Лужниках» стартовали предсезонные контрольные прокаты фигуристов

ТАСС16:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Политика

Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

РБК 06:25
Происшествия

В Белоруссии поймали гулявшего по деревне слона

REGNUM 15:21
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Единоборства

Порье и Нурмагомедов прибыли на бой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Общественное телевидение России 07:23
Культура

Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Происшествия

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Вести.Ru 14:35
Футбол

Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн

Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Общество

На курорте Сочи выпал первый снег

На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Культура

Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру

9 сентября в Сочи начнется большой тур первого в истории британско-российского оркестра имени Бриттена — Шостаковича.
Вести.Ru 14:47
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ

Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru 15:48
Авто

Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер

Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Экономика

Премьер Греции объявил о приватизации газовой, нефтяной компаний и Афинского аэропорта

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в субботу о разблокировании бюрократических процедур с целью осуществления приватизации Государственной газовой компании (DEPA), нефтяной компании Greek Petroleum и принадлежащей государству доли в Афинском международном аэропорту.
ТАСС 14:33
Финансы

Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ

Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Футбол

Юрий Семин: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»

Получилась тренировка с повышенной нагрузкой.
Спорт-Экспресс 13:42
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали изменившуюся «папину дочку» Карпович

Не все подписчики узнали изменившегося кумира. В настоящее время актрисе 33 года, однако она всегда выглядела моложе своих лет.
ФАН 04:48
Общество

В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Религия

Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Наука

В Китае нашли следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет

Окаменелость может помочь разгадать загадки эволюции первых живых существ Ученые из США и Китая нашли окаменевшие следы движения доисторической "мокрицы", которая жила примерно 550 миллионов лет назад.
Аргументы и Факты 05 сентября в 20:04
Культура

Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину

Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
ТАСС 03:05
Политика

Поклонская назвала вынужденной мерой решение освободить Сенцова

Московский Комсомолец 12:58
Игры

Издатель игры Doom представил коллекционную водку

iReactor 15:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное