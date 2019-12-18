Экономика
ВедомостиEvraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
В пресс-службах Evraz и РЖД отказались от комментариев. Три источника РБК, близкие к украинским экспедиторам, рассказали, что Evraz отказано в согласовании заявки из-за того, что 1 декабря был назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину. Им стала компания «Белказтранс Украина».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 03:41, Ашберн
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Происшествия
В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Происшествия
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка
В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошло вооруженное столкновение.
Политика
Власти США заберут доходы от книги Сноудена
Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Здоровье
Из московской гинекологической больницы №11, по некоторым данным, увольняют около ста медиков
Более 200 пациентов подписали обращение к мэру Сергею Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой не увольнять медиков.
Происшествия
Трех участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе
Сотрудники ФСБ задержали еще трех подозреваемых в убийстве во время перестрелки в Ростовской области.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Политика
Володин: Госдума выполнила послание президента на 81%
Госдума выполнила послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию на 81%, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Экономика
Первому каналу грозит остановка вещания
Задолженность Первого канала перед подрядчиками растет непрерывно со времен обвала рубля в 2014 году.
Авто
Bloomberg: Tesla планирует снизить цены на произведенные в Китае автомобили на 20%
Американский производитель электрокаров Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенный в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Происшествия
Отца виновника громкого ДТП после подмены анализов проверяют военные
58-й военный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку в отношении Андрея Васильева — отца жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на перекрестке улиц Московская и Малышева.
Армия и оружие
Минобороны до конца года заключит контракт на поставку Ил-76МД-90А
"Цена серийного самолета Ил-76МД-90А в период 2021–2027 годов будет определена в конце 2019 года в установленном порядке при заключении нового долгосрочного государственного контракта на поставку самолетов данного типа для нужд Минобороны России", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России".
Политика
На дебаты по импичменту Трампа отвели шесть часов
Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.
Политика
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Общество
Госдума одобрила новые правила расселения аварийного жилья
Госдума во втором чтении приняла законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья.
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Гаджеты
Российская компания выпускает телефон для военнослужащих
Компания Inoi представляет тонкий телефон в ударопрочном корпусом Inoi 244Z.
Общество
Госдума разрешила сжигать мусор
«Сжигать можно будет только так называемые „хвосты“, кроме того, мощности по утилизации в обязательном порядке должны будут проходить экологическую экспертизу, чтобы у граждан не было вопросов к их экологичности», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Армия и оружие
Огнестрельное оружие в России внесли в единую базу
Минобороны создало информационную систему, которая касается вооружения отечественных ВС. Теперь огнестрельное оружие в России будет вноситься в единую базу.
Общество
Подозреваемый в убийстве Шеремета отказался давать показания
Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказался давать показания по делу.