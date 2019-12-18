Экономика

ВедомостиВедомостиEvraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

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В пресс-службах Evraz и РЖД отказались от комментариев. Три источника РБК, близкие к украинским экспедиторам, рассказали, что Evraz отказано в согласовании заявки из-за того, что 1 декабря был назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину. Им стала компания «Белказтранс Украина».
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с чего всё началось

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка. И Evraz при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка, утверждает Пикалов.
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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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