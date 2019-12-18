Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка. И Evraz при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка, утверждает Пикалов.

с чего всё началось

В пресс-службах Evraz и РЖД отказались от комментариев. Три источника РБК, близкие к украинским экспедиторам, рассказали, что Evraz отказано в согласовании заявки из-за того, что 1 декабря был назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину. Им стала компания «Белказтранс Украина».

Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Авто Новый документ на автомобили появится в России В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.

Политика «Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале газовых переговоров Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Политика Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.

Происшествия В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими «В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.

Политика Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.

Политика Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.