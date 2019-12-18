Экономика
ВедомостиEvraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
В пресс-службах Evraz и РЖД отказались от комментариев. Три источника РБК, близкие к украинским экспедиторам, рассказали, что Evraz отказано в согласовании заявки из-за того, что 1 декабря был назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину. Им стала компания «Белказтранс Украина».
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с чего всё началось
Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка. И Evraz при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка, утверждает Пикалов.РБК01:40
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