Экономика

Neva.TodayNeva.TodayЕвразийский банк развития станет инвестором ВСД в Петербурге

9 июля губернатор Александр Беглов и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства Восточного скоростного диаметра и скоростной трамвайной линии, которая свяжет Купчино с Шушарами и Славянкой.
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Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 10:38

ЕАБР поможет построить широтную магистраль и трамвайную сеть в Петербурге

DP.RUвчера в 08:51

Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах

Фонтанка.Рувчера в 09:10

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Город+вчера в 09:07

Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургский дневниквчера в 09:00

ЕАБР готов финансировать строительство скоростной магистрали в Петербурге

РИА Новостивчера в 09:24

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:50
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Армия и оружие

Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
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Здоровье

Прокуратура проверит ЦГБ Бердска после жалоб медиков на условия работы

Прокуратура проверит оснащение Бердской центральной горбольнице после жалоб ее сотрудников.
Atas.info 07 июля в 02:22
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Общество

Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации

Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении работникам старше 40 лет выходного дня для прохождения диспансеризации.
Известия вчера в 08:15
Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service вчера в 07:09
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Происшествия

Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
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Политика

Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным

Зампред СБ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, как после его ухода с должности премьер-министра изменились их отношения с президентом страны.
CT news вчера в 09:19
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
1,7K
Общество

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»

В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
Здоровье

Главврач больницы в Алтайском крае призвал носить медицинские маски

АМИТЕЛ вчера в 23:51
Общество

В рамках дела Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР

В рамках уголовного дела против губернатора региона Сергей Фургала задержали депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова.
Известия вчера в 07:48
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Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news 08 июля в 13:59
9
Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
ТАСС вчера в 08:14
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
26
Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
2
Футбол

Футболист «Байера» Кай Хаверц может перейти в «Челси»

21-летний атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц может перейти в лондонский "Челси".
Газета.Ru вчера в 15:08
Политика

Мишустин совершит первую поездку с начала пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг посетит Татарстан. Это первая его рабочая поездка с начала пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 02:02
17
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
116
Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.
News.ru вчера в 13:59
4
Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
12
Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Кировской области

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:51
1
Происшествия

На счетах экс-замминистра ЖКХ Башкирии нашли 1,5 млн долларов США

Прокуратура выявила на счетах бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии более 1,5 млн долларов США, сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 9 июля.
Уфа1.ру вчера в 11:35
71
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна поделилась своими мыслями о замужестве

Молодая жена Петросяна поделилась своими мыслями о замужестве Татьяна Брухунова высказалась на тему брака.
Экспресс газета 00:47
2
Наука

Выявлена зависимость депрессии от вируса герпеса

Японские ученые доказали, что конкретный вирус является причиной возникновения депрессии у человека.
Русская Планета вчера в 22:28
23
Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
4
Общество

Масочный режим ужесточат в Алтайском крае из-за роста числа больных

В Алтайском крае усилят контроль за соблюдением масочного режима.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 21:56
13
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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