Экономика
Neva.TodayЕвразийский банк развития станет инвестором ВСД в Петербурге
9 июля губернатор Александр Беглов и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства Восточного скоростного диаметра и скоростной трамвайной линии, которая свяжет Купчино с Шушарами и Славянкой.
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Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки
Петербургский дневниквчера в 09:00
Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:50
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Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Технологии
Сбербанк запустил новый платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay.
Shraibikus News 02:09
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
Происшествия
Российский турист погиб в Анталье, на спор прыгнув с 40-метровой скалы
Инфо24 вчера в 15:34
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в России
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:12
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Происшествия
Пропавшего после обвинений в домогательствах мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".
РЕН ТВ вчера в 11:49
Экономика
Новочебоксарск станет льготной экономической зоной
В ходе рабочей встречи врио Главы Чувашии Олег Николаев и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили возможность создания льготной экономической зоны для бизнеса в Новочебоксарске.
Комсомольская правда 03:15
Армия и оружие
На Украине оценили возможность военного вторжения России
В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ. На Украине оценили возможность военного вторжения России.
Piter.tv 03:10
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем вчера в 10:03
Происшествия
В Липецке в отставку ушел начальник главного управления МЧС по региону
Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 года № 764 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» начальнику Главного управления МЧС России по Липецкой области полковнику внутренней службы Михаилу Викторовичу Салфетникову присвоено высшее специальное звание «генерал-майор внутренней службы».
Most.tv 01:59
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно устроила погром в роддоме
Звезда "Дома-2" Саша Черно устроила погром в роддоме Саша Черно устроила погром в роддоме из-за слов врача.
Экспресс газета 02:25
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Происшествия
Власти опровергли информацию о взрыве в провинции Тегеран
В ночь на пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что в западной части провинции Тегеран были слышны звуки взрывов.
ТАСС 03:41
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
У границ Латвии были замечены сразу семь российских кораблей, о чем сообщили Национальные вооруженные силы страны, передает ТАСС.
Вечерний курьер 02:58
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
Экономика
Алексей Дюмин примет участие в заседании наблюдательного совета АСИ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видеоконференцсвязи примет участие в заседании наблюдательного Совета АСИ, которое пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина.
Тульские Известия вчера в 05:44
Экономика
Основатель Natura Siberica намерен продать часть своего бизнеса
Трубников в первый раз говорит о возможности частично продать долю в бизнесе.
Ведомости вчера в 13:41
Общество
В Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.
Коммерсантъ Новосибирск 01:51
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Космос
Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47