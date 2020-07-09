Экономика

Neva.TodayNeva.TodayЕвразийский банк развития станет инвестором ВСД в Петербурге

9 июля губернатор Александр Беглов и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства Восточного скоростного диаметра и скоростной трамвайной линии, которая свяжет Купчино с Шушарами и Славянкой.
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Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 10:38

Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургский дневниквчера в 09:00

Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах

Фонтанка.Рувчера в 09:10

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Город+вчера в 09:07

ЕАБР готов финансировать строительство скоростной магистрали в Петербурге

РИА Новостивчера в 09:24

ЕАБР поможет построить широтную магистраль и трамвайную сеть в Петербурге

DP.RUвчера в 08:51

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:50
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море

REGNUM 02:48
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Технологии

Сбербанк запустил новый платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay.
Shraibikus News 02:09
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Общество

Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа

После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
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Происшествия

Российский турист погиб в Анталье, на спор прыгнув с 40-метровой скалы

Инфо24 вчера в 15:34
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Общество

Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений

На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
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Здоровье

В ВОЗ объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в России

Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:12
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Происшествия

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
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Происшествия

Пропавшего после обвинений в домогательствах мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".
РЕН ТВ вчера в 11:49
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Экономика

Новочебоксарск станет льготной экономической зоной

В ходе рабочей встречи врио Главы Чувашии Олег Николаев и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили возможность создания льготной экономической зоны для бизнеса в Новочебоксарске.
Комсомольская правда 03:15
Армия и оружие

На Украине оценили возможность военного вторжения России

В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ. На Украине оценили возможность военного вторжения России.
Piter.tv 03:10
Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Спорт день за днем вчера в 10:03
Происшествия

В Липецке в отставку ушел начальник главного управления МЧС по региону

Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 года № 764 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» начальнику Главного управления МЧС России по Липецкой области полковнику внутренней службы Михаилу Викторовичу Салфетникову присвоено высшее специальное звание «генерал-майор внутренней службы».
Most.tv 01:59
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно устроила погром в роддоме

Звезда "Дома-2" Саша Черно устроила погром в роддоме Саша Черно устроила погром в роддоме из-за слов врача.
Экспресс газета 02:25
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Происшествия

Власти опровергли информацию о взрыве в провинции Тегеран

В ночь на пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что в западной части провинции Тегеран были слышны звуки взрывов.
ТАСС 03:41
Космос

Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

У границ Латвии были замечены сразу семь российских кораблей, о чем сообщили Национальные вооруженные силы страны, передает ТАСС.
Вечерний курьер 02:58
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
Экономика

Алексей Дюмин примет участие в заседании наблюдательного совета АСИ

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видеоконференцсвязи примет участие в заседании наблюдательного Совета АСИ, которое пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина.
Тульские Известия вчера в 05:44
Экономика

Основатель Natura Siberica намерен продать часть своего бизнеса

Трубников в первый раз говорит о возможности частично продать долю в бизнесе.
Ведомости вчера в 13:41
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Общество

В Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.
Коммерсантъ Новосибирск 01:51
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Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Космос

Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru вчера в 11:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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