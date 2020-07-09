Экономика
Мойка78Евразийский банк развития вложится в строительство Широтной магистрали
Речь идет об участии финансовой организации в строительстве Широтной магистрали скоростного движения и трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. По словам губернатора Александра Беглова, от эффективности реализации проектов зависит развитие экономики города и качество жизни петербуржцев.
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Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки
Петербургский дневниквчера в 09:00
Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали
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