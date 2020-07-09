Экономика

Мойка78Мойка78Евразийский банк развития вложится в строительство Широтной магистрали

Речь идет об участии финансовой организации в строительстве Широтной магистрали скоростного движения и трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. По словам губернатора Александра Беглова, от эффективности реализации проектов зависит развитие экономики города и качество жизни петербуржцев.
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Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 10:38

ЕАБР поможет построить широтную магистраль и трамвайную сеть в Петербурге

DP.RUвчера в 08:51

Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах

Фонтанка.Рувчера в 09:10

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Город+вчера в 09:07

Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургский дневниквчера в 09:00

ЕАБР готов финансировать строительство скоростной магистрали в Петербурге

РИА Новостивчера в 09:24

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:50
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Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»

Культуромания вчера в 10:45
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
News-24.ru 00:08
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra вчера в 13:33
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Политика

Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Экономика

США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн

Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия вчера в 20:40
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Политика

Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец 08 июля в 21:58
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com вчера в 02:29
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Космос

В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран

Популярная механика 08 июля в 06:31
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
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Футбол

Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»

В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Известия вчера в 17:35
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру 08 июля в 07:13
5
Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
2,3K
Происшествия

Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia вчера в 19:46
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Здоровье

В Якутии медучреждения переходят на обычный режим работы

Министерство здравоохранения Якутии, согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, разработало поэтапный план восстановления работы медучреждений региона в плановом режиме.
Якутия Daily вчера в 22:50
Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
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Транспорт

Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке

Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
LipetskMedia.ru вчера в 04:37
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Армия и оружие

Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение 08 июля в 13:45
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
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Общество

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Моя Москва.онлайн 00:18
Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
21
Авто

Audi представил новый электрический кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron

Компания Audi представила концепт нового электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron.
Автоновости дня 08 июля в 01:44
8
Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 06:07
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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