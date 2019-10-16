Футбол

Вести.RuВести.RuЕвро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В число 11-ти футболистов были включены два игрока сборной России – полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.
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Семенов и Черышев вошли в команду недели отборочного турнира ЕВРО-2020

РИА Новости12:01

Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели квалификации Евро-2020

Sport24.ru11:06

Черышев попал в символическую сборную недели отборочного турнира ЕВРО-2020. ФОТО

Sport.ru11:30

Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели отборочного этапа Евро-2020

Матч ТВ11:17

Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели отборочного этапа Евро-2020

Sportbox.RU11:17

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Советский спорт11:57

Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020

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