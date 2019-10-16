Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В число 11-ти футболистов были включены два игрока сборной России – полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.

Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Армия и оружие Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Экономика В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.

Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Политика Эрдоган отказался от встречи с Пенсом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Sky News, что он не намерен встречаться в Анкаре с вице-президентом США Майком Пенсом.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.

Авто Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.

Авто В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.

Происшествия В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.

Общество «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.

Финансы Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.