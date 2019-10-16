Футбол
Вести.RuЕвро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В число 11-ти футболистов были включены два игрока сборной России – полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.
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Черышев и Семенов – в символической сборной двух туров квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 11:57
Черышев попал в символическую сборную недели отборочного турнира ЕВРО-2020. ФОТО
Sport.ruвчера в 11:30
Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели отборочного этапа Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 11:17
Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
Sport24.ruвчера в 11:06
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