Футбол

Вести.RuВести.RuЕвро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В число 11-ти футболистов были включены два игрока сборной России – полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Семенов и Черышев вошли в команду недели отборочного турнира ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 12:01

Черышев и Семенов – в символической сборной двух туров квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 11:57

Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020

Чемпионатвчера в 11:05

УЕФА включил Черышева и Семёнова в сборную недели

Metaratingsвчера в 11:24

Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели отборочного этапа Евро-2020

Матч ТВвчера в 11:17

Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели квалификации Евро-2020

Sport24.ruвчера в 11:06

Черышев попал в символическую сборную недели отборочного турнира ЕВРО-2020. ФОТО

Sport.ruвчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»

StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия

Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.
Газета.Ru 06:27
Футбол

Александр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
News102.ru вчера в 11:29
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 15 октября в 01:05
Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

Федотов может покинуть в ближайшее время пост главы СПЧ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности.
ТАСС 06:38
Политика

В Кремле назвали «необычным» письмо Трампа Эрдогану

«Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа главе Турции Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, это весьма необычно», — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отмечает РИА Новости.
BFM.ru 06:04
Технологии

Минтранс зондирует частоты для беспилотного метро

Минтранс просит ГКРЧ выделить частоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов.
TelecomDaily 06:32
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета вчера в 06:03
Общество

Россиянам пообещали «пожилое» бабье лето

Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать «пожилым» бабьим летом, — заявила она в беседе с ТАСС.
News.ru 05:46
Политика

СМИ: на Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:01
Политика

МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM 04:19
Происшествия

Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Происшествия

Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

Lenta.ru 06:23
Происшествия

В Перми бродячие собаки съели пенсионерку

Российская газета 06:46
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая в дальнейшем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.
Автоновости дня вчера в 23:53
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Кино

Зрители раскритиковали «Малефисенту» за слабый сюжет

Телеканал 360° вчера в 10:44
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
Авто

Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения

Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Discover24 06:27
Футбол

Андрей Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА

Андрей Аршавин, Алексей Смертин и еще 28 бывших игроков различных футбольных сборных поступили на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту.
Петербургский дневник 06:26
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Здоровье

Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 02:02
Политика

Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров

Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
REGNUM 05:10
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное