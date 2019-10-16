Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В число 11-ти футболистов были включены два игрока сборной России – полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.

Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

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