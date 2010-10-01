Футбол
Sport.ruЕвро-2020. Видеообзор всех матчей воскресенья
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «А. Ле Кок Арена»
|14′
Эмре Джан
Сергей Лепметс
|30′
Никита Баранов
|38′
|52′
Илкай Гюндоган
Рауно Саппинен
Сергей Зенёв
|56′
|57′
Карол Метс
Константин Васильев
Маттиас Кяйт
|61′
|66′
Лука Вальдшмидт
Тимо Вернер
|71′
Тимо Вернер
|77′
Марко Ройс
Суат Сердар
Франк Лийвак
Хенрик Оямаа
|77′
|86′
Юлиан Брандт
Надьем Амири
Эстония
Расстановка 4‑5‑1
12
Лепметс
21
Баранов
16
Тамм
18
Метс
3
Пикк
2
Камс
20
Айнсалу
6
Антонов
4
Кяйт
11
Оямаа
10
Зенёв
1
Нойер
23
Джан
15
Зюле
16
Хальстенберг
13
Клостерманн
7
Хавертц
6
Киммих
21
Гюндоган
14
Амири
9
Вернер
3
Сердар
Германия
Расстановка 3‑4‑3
В воскресенье, 13-го октября, прошёл очередной тур группового этапа отборочного турнира Евро-2020.
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