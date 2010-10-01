Футбол

Sport.ruSport.ruЕвро-2020. Видеообзор всех матчей воскресенья

Эстония — Германия
0 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «А. Ле Кок Арена»
14′
Эмре Джан
Сергей Лепметс
30′
Никита Баранов
38′
52′
Илкай Гюндоган
Рауно Саппинен
Сергей Зенёв
56′
57′
Карол Метс
Константин Васильев
Маттиас Кяйт
61′
66′
Лука Вальдшмидт
Тимо Вернер
71′
Тимо Вернер
77′
Марко Ройс
Суат Сердар
Франк Лийвак
Хенрик Оямаа
77′
86′
Юлиан Брандт
Надьем Амири
В воскресенье, 13-го октября, прошёл очередной тур группового этапа отборочного турнира Евро-2020.
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