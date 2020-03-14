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РИА НовостиРИА НовостиУЕФА рассматривает возможность переноса ЕВРО-2020 на 2021 год

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила, что изучается возможность переноса чемпионата Европы-2020 на следующий год из-за коронавируса.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса рассмотрит возможность переноса чемпионата Европы 2020 года с лета на декабрь, сообщает The Telegraph
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