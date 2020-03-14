Коронавирус
РИА НовостиУЕФА рассматривает возможность переноса ЕВРО-2020 на 2021 год
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила, что изучается возможность переноса чемпионата Европы-2020 на следующий год из-за коронавируса.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса рассмотрит возможность переноса чемпионата Европы 2020 года с лета на декабрь, сообщает The Telegraph.РИА Новости14:06
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Мостовой раскритиковал поведение наставника «Спартака» Тедеско
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско, передает RusFootball.
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Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 имеет как минимум четыре этапа прогрессирования.
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В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
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Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
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Производительный наследник популярного Xiaomi Poco F1 подтвержден официально
В официальном Twitter-аккаунте Xiaomi India опубликовали тизер, который раскрывает планы компании на запуск POCO F2.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
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Шукшинский кинофестиваль станет международным
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NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
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В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран
C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из девяти стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
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На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Армия и оружие
Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе
«Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.
Космос
Россия и Китай решили создать совместную космическую лабораторию
Агентства NASA и EKA разрабатывают проект LISA, в рамках которого планируется создать три космических аппарата, способных проводить совместное изучение гравитационных волн.