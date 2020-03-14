Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕвро-2020 могут провести в декабре

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос с переносом Евро-2020 на декабрь, передает The Telegraph. Организация проведет экстренное заседание 17 марта, чтобы обсудить судьбу еврокубков и чемпионата Европы.
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The Telegraph: УЕФА может провести Евро-2020 в декабре

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The Telegraph: Евро-2020 перенесут на декабрь

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УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь

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УЕФА может провести Евро-2020 в декабре (The Telegraph)

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УЕФА из-за коронавируса рассмотрит перенос ЕВРО-2020 на декабрь - СМИ

РИА Новости14:06
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