Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос с переносом Евро-2020 на декабрь, передает The Telegraph. Организация проведет экстренное заседание 17 марта, чтобы обсудить судьбу еврокубков и чемпионата Европы.

Евро-2020 могут провести в декабре

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