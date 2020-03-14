Коронавирус
Газета.RuЕвро-2020 могут провести в декабре
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос с переносом Евро-2020 на декабрь, передает The Telegraph. Организация проведет экстренное заседание 17 марта, чтобы обсудить судьбу еврокубков и чемпионата Европы.
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Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19
NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Наука
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора. Об этом заявили физики в научном издании Nuclear Fusion.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Космос
Человечество живет в огромном космическом пузыре
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
В мире остался единственный материк, где нет коронавируса
Ни одного случая заражения COVID-19 не зарегистрировано лишь на одном материке в мире - Антарктиде.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
На фоне падения курса рубля могут подорожать цены на зарубежные товары, ввозимые в Россию, в диапазоне от десяти до тридцати пяти процентов.
Здоровье
В Башкортостане из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия
С целью профилактики Хабиров вслед за Татарстаном ввел ограничения на массовые мероприятия, а также запрет на зарубежные поездки для госслужащих.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое
Число заразившихся коронавирусом нового типа во Франции достигло 4,5 тысячи человек.
Футбол
«Спартак» обыграл «Оренбург» в гостях
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Экономика
Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти.
Футбол
Кубок Профессиональной футбольной лиги в Турции отменен из-за пандемии
Кубок Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион российского футбола), который должен был пройти в Турции, не состоится из-за коронавируса, сообщается на сайте ПФЛ.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Общество
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война
В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Биатлон
Самуэльссон об обысках у Логинова на ЧМ: надеюсь, у полиции были действительно серьёзные основания
Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания.
Спорт
Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте
Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.