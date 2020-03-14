Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЕвро-2020 может пройти в декабре

УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph. Из-за пандемии коронавируса провести Евро-2020 в запланированные сроки с 12 июня по 12 июля наверняка не получится.
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Евро-2020 может пройти в декабре. Лето УЕФА хочет отдать клубам

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Евро-2020 могут перенести на декабрь

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УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь

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The Telegraph: УЕФА может провести Евро-2020 в декабре

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УЕФА из-за коронавируса рассмотрит перенос ЕВРО-2020 на декабрь - СМИ

РИА Новостивчера в 14:06
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
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Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
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Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

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Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
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Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

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Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Российская газета 02:58
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
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«Роскосмос» создает новый космический корабль

Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
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Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

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Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
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В медицинском учреждении эксперты сделали первый тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.
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Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
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Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

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Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

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