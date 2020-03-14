Коронавирус
Евро-футбол.руЕвро-2020 может пройти в декабре
УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph. Из-за пандемии коронавируса провести Евро-2020 в запланированные сроки с 12 июня по 12 июля наверняка не получится.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество
В Москве не планируют закрывать организации и транспорт из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть
На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Политика
Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина
Футбол
Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Космос
«Роскосмос» создает новый космический корабль
Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
Армия и оружие
Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией
Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Кино
Фильм «Заражение» 2011 года неожиданно получил второе дыхание
Фильм «Заражение» 2011 года внезапно стал популярным, обращает внимание BBC.
Происшествия
В Новокузнецке коронавирус не выявлен
В медицинском учреждении эксперты сделали первый тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.
Экономика
Стали известны юбилейные доплаты к пенсии в регионах России
Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 30 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro
Камера смартфона состоит из: главного модуля разрешением 64 Мп, камеры для макросъемки разрешением 5 Мп, 8-мегапиксельного широкоугольника и датчика глубины на 2 Мп.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Кино
Вин Дизель уверен, что «Бладшот» составит конкуренцию DC и Marvel
Актер уверен, что история мести воскресшего героя Рэя Гаррисона способна составить конкуренцию DC и Marvel, пишет "Киноафиша".
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 175 человек
Технологии
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
Скорее всего, функция автоматического удаления сообщений станет доступна широким массам пользователей мессенджера в одном из будущих обновлений.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.