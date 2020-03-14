УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph. Из-за пандемии коронавируса провести Евро-2020 в запланированные сроки с 12 июня по 12 июля наверняка не получится.

Евро-2020 может пройти в декабре

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