Коронавирус
Sport24.ruЕвро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год
Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере» сообщил, что чемпионат Европы—2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.Чемпионат11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
В Якутии коронавирусом заразились семь человек
Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Политика
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Общество
52 новых случая заражения коронавирусом выявили в России
В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Здоровье
Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Общество
Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны
Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына
Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Футбол
Орлов рассказал, как «Спартак» и «Сочи» помогают «Зениту»
Орлов подчеркнул, что «Зенит» создал себе хороший задел, однако пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.
Музыка
Little Big не комментирует отмену «Евровидения»
Группа Little Big не комментирует ситуацию с отменой конкурса "Евровидение" в 2020 году.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Политика
Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе
Вашингтон, 20 марта 2020, 20:23 — REGNUM Россия, Китай и Иран являются источниками фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом в США, заявил 20 марта журналистам госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Единоборства
Президент UFC впервые допустил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэна Уайт впервые допустил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может не состояться в запланированную дату (18 апреля).
Путешествия
«Библио-Глобус» начал вывозить россиян с международных курортов
Отмечается, что вывозить россиян из-за границы туроператор будет совместно с авиакомпанией «Россия».
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Автоспорт
Роберт Шварцман выступит за Ferrari в виртуальной гонке
За команду Ferrari поедут пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман и участник гоночной Академии Скудерии Дино Беганович.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.