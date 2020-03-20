Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruЕвро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год

Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере»
 сообщил, что чемпионат Европы—2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.
Чемпионат11:50

Подробнее о событии

Евро-2020 сохранит своё название, несмотря на перенос на 2021 год

Sport.ru12:14

Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год

Sport24.ru11:18

Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы сохранит название «Евро-2020»

Спорт день за днем12:04

УЕФА решил не менять название «Евро-2020». Турнир состоится не раньше лета 2021-го

Чемпионат11:50

Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на год

Спорт-Экспресс11:31

Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год

Sports.ru11:26

Перенесенный на 2021 год ЧЕ по футболу будет называться Евро-2020

Российская газета12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Общество

В Якутии коронавирусом заразились семь человек

Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.
Ридус 08:51
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
Политика

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Липецком

REGNUM 10:51
Общество

52 новых случая заражения коронавирусом выявили в России

В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
Live24 вчера в 10:16
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Ведомости 18 марта в 19:58
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

РИА Новости 07:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Здоровье

Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Shraibikus News 03:55
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Известия 13:34
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына

Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Летидор 08:21
Футбол

Орлов рассказал, как «Спартак» и «Сочи» помогают «Зениту»

Орлов подчеркнул, что «Зенит» создал себе хороший задел, однако пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.
Нева Спорт 12:40
Музыка

Little Big не комментирует отмену «Евровидения»

Группа Little Big не комментирует ситуацию с отменой конкурса "Евровидение" в 2020 году.
Газета.Ru 18 марта в 10:23
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Вашингтон, 20 марта 2020, 20:23 — REGNUM Россия, Китай и Иран являются источниками фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом в США, заявил 20 марта журналистам госсекретарь Майк Помпео.
REGNUM 13:23
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Единоборства

Президент UFC впервые допустил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дэна Уайт впервые допустил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может не состояться в запланированную дату (18 апреля).
Sport.ru 06:41
Путешествия

«Библио-Глобус» начал вывозить россиян с международных курортов

Отмечается, что вывозить россиян из-за границы туроператор будет совместно с авиакомпанией «Россия».
Аргументы и Факты 13:14
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 11:18
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Автоспорт

Роберт Шварцман выступит за Ferrari в виртуальной гонке

За команду Ferrari поедут пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман и участник гоночной Академии Скудерии Дино Беганович.
F1news.ru 13:17
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чемпионат Европы по футболу 2020
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное