с чего всё началось

Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год из-за коронавируса.

Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год

Спорт день за днем

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Общество В Якутии коронавирусом заразились семь человек Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.

Общество Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.

Общество 52 новых случая заражения коронавирусом выявили в России В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Здоровье Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Энергетика Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель «Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Политика Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе Вашингтон, 20 марта 2020, 20:23 — REGNUM Россия, Китай и Иран являются источниками фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом в США, заявил 20 марта журналистам госсекретарь Майк Помпео.

Единоборства Президент UFC впервые допустил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона Президент UFC Дэна Уайт впервые допустил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может не состояться в запланированную дату (18 апреля).

Автоспорт Роберт Шварцман выступит за Ferrari в виртуальной гонке За команду Ferrari поедут пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман и участник гоночной Академии Скудерии Дино Беганович.