Коронавирус

REGNUMREGNUMУЕФА не поменяет название Евро-2020

Цюрих, Швейцария, 20 марта 2020, 18:53 — REGNUM УЕФА сообщила, что не будет изменять название чемпионата Европы 2020 года, вопреки переносу на лето 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

УЕФА извинился за неправильный твит, решение об официальном названии Евро пока не принято

Советский спорт15:07

УЕФА сообщил, что решение о названии предстоящего чемпионата Европы ещё не принято

Чемпионат14:59

УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован. Окончательное решение еще не принято

Sport24.ru14:49

УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020. Твит был опубликован по ошибке

Sports.ru14:57

УЕФА пошел на попятную: решение о сохранении названия Евро-2020 еще не принято

Спорт-Экспресс14:58

Евро-2020 сохранит своё название, несмотря на перенос на 2021 год

Sport.ru12:14

Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы сохранит название «Евро-2020»

Спорт день за днем12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Футбол

«Матч ТВ» заполнит эфир белорусским футболом

Телеканал "Матч ТВ" объявил о приобретении прав на трансляцию чемпионата и Кубка Беларуси по футболу.
Российская газета 14:57
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 15:13
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс 05:46
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Общество

Раскрыт один из главных очагов распространения коронавируса в Европе

Австрийский Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе.
Lenta.ru 13:33
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Эхо Москвы 04:05
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Политика

США не считают, что санкции мешают Ирану бороться с коронавирусом

Вашингтон, 20 марта 2020, 09:37 — REGNUM Ограничения, введённые США против Ирана, не мешают этой стране бороться с распространением коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:37
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вестник Кавказа вчера в 11:58
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Общество

ФСБ выявила ячейку финансистов ИГ в трех регионах России

ФСБ обнаружила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов ИГ1 (запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
Народные новости 04:45
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:16
Здоровье

Врач дал три простых совета по борьбе с коронавирусом

Главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко дал три совета, как вести себя в условиях эпидемии коронавируса.
РИА Новости 11:07
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 15:04
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале.
КП - Рязань 11:00
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 09:10
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чемпионат Европы по футболу 2020
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное