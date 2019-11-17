Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаЕвро-2020: определены 16 участников из 24

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020. По их итогам выход в финальную часть турнира обеспечили себе команды Германии, Нидерландов, Хорватии и Австрии. Таким образом, определены 16 участников чемпионата из 24.
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Определены 17 из 24 участников Евро-2020

Sport24.ru17 ноября в 12:23

Стали известны 17 участников Евро-2020

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ЕВРО-2020: стали известны 16 из 24 участников финальной стадии

Sport.ru16 ноября в 17:30

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Спорт-Экспресс16 ноября в 17:45

Определились 16 сборных, которые вышли в финальную часть ЕВРО-2020

РИА Новости16 ноября в 18:08

Германия, Нидерланды, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020

Metaratings16 ноября в 16:50
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