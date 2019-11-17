Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руГермания, Голландия, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020

Путевки на континентальное первенство получили сборные Германии, Голландии, Хорватии и Австрии. До сегодняшнего игрового дня определились 12 участников чемпионата Европы. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
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Определены 17 из 24 участников Евро-2020

Sport24.ru17 ноября в 12:23

Стали известны 17 участников Евро-2020

ProstoProSport17 ноября в 12:39

Россия влетела Бельгии, Германия, Голландия и Хорватия на Евро, Трусова выиграла Гран-при России, Ферстаппен взял поул в Бразилии и другие новости утра

Sports.ru16 ноября в 23:07

Обновленная Хорватия поедет на Евро за медалями

Спорт-Экспресс17 ноября в 00:30

ЕВРО-2020: стали известны 16 из 24 участников финальной стадии

Sport.ru16 ноября в 17:30

Определились 16 сборных, которые вышли в финальную часть ЕВРО-2020

РИА Новости16 ноября в 18:08

Германия, Нидерланды, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020

Metaratings16 ноября в 16:50
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Армия и оружие

От авиаудара Израиля по Дамаску погибли гражданские

Lenta.ru 03:11
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
РБК 03:43
Происшествия

Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 04:18
Экономика

Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
РБК 03:24
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Политика

Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории

Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории является неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предает корреспондент РБК.
РБК 04:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Телеканал 360° вчера в 16:14
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК 03:56
Общество

Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Ведомости 01:37
Происшествия

Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске

Российская газета 02:42
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Известия вчера в 17:40
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM 18 ноября в 09:47
Политика

Моралес хочет вернуться в Боливию и закончить свой президентский срок

Экс-президент Боливии Эво Моралес выказал желание вернуться на родину, а также предложил доработать свой четвертый президентский срок, который должен был завершиться в январе 2020 года.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

Вести.Ru 02:23
Общество

Через офшорную сеть экс-министра Михаила Абызова прошло $860 млн

С 2011 по 2016 год на счета 70 офшорных компаний, связанных с находящимся под следствием экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым, поступило 860 млн долларов.
Znak.com 03:48
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Наука

143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу

Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
Эхо Москвы 17 ноября в 12:00
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv 18 ноября в 11:18
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Политика

На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН

Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.
Lenta.ru 03:41
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
Футбол

Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы

РИА Новости 00:50
Наука

Изучена роль социальных связей в жизни черных ворон

Сотрудники Университета Англии Раскин провели исследование, направленное на подтверждение гипотезы относительно того, что социальные связи внутри группы черных ворон могут быть связаны с распространением паразитов.
Rusargument вчера в 12:39
Происшествия

В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети

Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:47
Политика

Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
Rambler News Service 04:04
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева показала свое волосатое гнездо

Внешность звезды разочаровала публику. Журналисты окружили ее и завалили вопросами, на которые она отвечала немного растерянно.
Утро.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью

Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
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