Путевки на континентальное первенство получили сборные Германии, Голландии, Хорватии и Австрии. До сегодняшнего игрового дня определились 12 участников чемпионата Европы. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Германия, Голландия, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020

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