Футбол
Бомбардир.руГермания, Голландия, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020
Путевки на континентальное первенство получили сборные Германии, Голландии, Хорватии и Австрии. До сегодняшнего игрового дня определились 12 участников чемпионата Европы. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
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Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
Происшествия
Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала»
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории
Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории является неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Общество
Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Происшествия
Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Политика
Моралес хочет вернуться в Боливию и закончить свой президентский срок
Экс-президент Боливии Эво Моралес выказал желание вернуться на родину, а также предложил доработать свой четвертый президентский срок, который должен был завершиться в январе 2020 года.
Общество
Через офшорную сеть экс-министра Михаила Абызова прошло $860 млн
С 2011 по 2016 год на счета 70 офшорных компаний, связанных с находящимся под следствием экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым, поступило 860 млн долларов.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Наука
143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу
Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Политика
На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН
Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Футбол
Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы
Наука
Изучена роль социальных связей в жизни черных ворон
Сотрудники Университета Англии Раскин провели исследование, направленное на подтверждение гипотезы относительно того, что социальные связи внутри группы черных ворон могут быть связаны с распространением паразитов.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева показала свое волосатое гнездо
Внешность звезды разочаровала публику. Журналисты окружили ее и завалили вопросами, на которые она отвечала немного растерянно.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью
Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.