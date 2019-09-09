Футбол
Первый каналМатч Россия — Казахстан Первый канал покажет в прямом эфире
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Матч Россия — Казахстан Первый канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции из Калининграда в 21:30.
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