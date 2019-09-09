Матч Россия — Казахстан Первый канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции из Калининграда в 21:30.

Матч Россия — Казахстан Первый канал покажет в прямом эфире

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Политика ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.

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