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ЧемпионатЧемпионатЕвро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год

УЕФА на своём официальном сайте объявил решение относительно предстоящего чемпионата Европы. По решению организации турнир сохранит название «Евро-2020», несмотря на то что из-за пандемии коронавируса он был перенесён на лето 2021 года.
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Александер Чеферин
Когда нам пришлось принимать срочное решение о переносе ЕВРО-2020, мы всегда учитывали влияние этого решения на женский чемпионат Европы-2021. Перенос женского ЕВРО на следующий год обеспечивает, чтобы наш главный женский турнир был единственным крупным футбольным соревнованием летом.
— Александер Чеферин, словенский юристРИА Новости 07:43

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