Коронавирус
ЧемпионатЕвро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год
УЕФА на своём официальном сайте объявил решение относительно предстоящего чемпионата Европы. По решению организации турнир сохранит название «Евро-2020», несмотря на то что из-за пандемии коронавируса он был перенесён на лето 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Когда нам пришлось принимать срочное решение о переносе ЕВРО-2020, мы всегда учитывали влияние этого решения на женский чемпионат Европы-2021. Перенос женского ЕВРО на следующий год обеспечивает, чтобы наш главный женский турнир был единственным крупным футбольным соревнованием летом.
— Александер Чеферин, словенский юристРИА Новости 07:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Происшествия
Дело по митингу во Владикавказе передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело в отношении участников несогласованного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
RT на русском 06:06
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Политика
Песков опроверг ссору Путина с саудовским принцем
Капитал страны вчера в 10:23
Политика
Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона
ТВК в числе еще нескольких российских СМИ выложили видеоролик, в котором активистки пропагандистской организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации Covid-19, заявляя, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.
ТВК 06:24
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
Шоу-бизнес
Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в Instagram рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Mockva.ru 06:43
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые редко ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 00:58
Политика
Путин обсудил с банкирами помощь бизнесу
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах поддержки экономики со стороны банков в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:46
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» Маттео победил рак мозга
Бывший защитник «Ливерпуля» и «Лидса» Доминик Маттео сообщил, что победил опухоль головного мозга.
Sport24.ru 09:06
Общество
Собянин не считает, что Москва вышла на плато по коронавирусу
РИА Новости 11:23
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Культура
«Звуковая дорожка» проведет онлайн-церемонию ZD AWARDS
Начало онлайн-трансляции объявления победителей музыкальной премии ZD AWARDS-2019 23 апреля в 19.00.
Московский Комсомолец вчера в 12:12
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
Биатлон
Владимира Драчева пытаются лишить биатлонного правления
Господин Драчев добавил, что «очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить»: «Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление».
Коммерсантъ 07:11
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
В Epic Games Store началась раздача стратегического рогалика For the King.
Игромания.ру 11:23
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда
Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57