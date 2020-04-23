Когда нам пришлось принимать срочное решение о переносе ЕВРО-2020, мы всегда учитывали влияние этого решения на женский чемпионат Европы-2021. Перенос женского ЕВРО на следующий год обеспечивает, чтобы наш главный женский турнир был единственным крупным футбольным соревнованием летом.

УЕФА на своём официальном сайте объявил решение относительно предстоящего чемпионата Европы. По решению организации турнир сохранит название «Евро-2020», несмотря на то что из-за пандемии коронавируса он был перенесён на лето 2021 года.

Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год

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