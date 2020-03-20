с чего всё началось

Пресс-служба УЕФА подтвердила, что перенос чемпионата Европы на 2021-й год никак не повлияет на смену названия турнира. Перенесённый футбольный турнир, который состоится в июне 2021 года, по-прежнему будет носить имя Евро-2020.

Евро-2020 сохранит своё название, несмотря на перенос на 2021 год

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Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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