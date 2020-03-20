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Sport.ruSport.ruЕвро-2020 сохранит своё название, несмотря на перенос на 2021 год

Пресс-служба УЕФА подтвердила, что перенос чемпионата Европы на 2021-й год никак не повлияет на смену названия турнира. Перенесённый футбольный турнир, который состоится в июне 2021 года, по-прежнему будет носить имя Евро-2020.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере»
 сообщил, что чемпионат Европы—2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.
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