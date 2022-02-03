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«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у Borealis за €455 млн

Компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко начала эксклюзивные переговоры о покупке азотного бизнеса у группы Borealis, которая контролируется австрийской нефтегазовой компанией OMV.
Коммерсантъ
Borealis владеет заводами по производству удобрений, меламина и жидкого технического азота в Австрии, Германии и Франции, а также имеет более 50 дистрибуторских центров в Европе.
Финмаркет
Ежегодно компания поставляет около 4 млн т продукции, в том числе около 0,8 млн т жидкого технического азота и около 0,15 млн т меламина, в Западную, Центральную и Юго-Восточную Европу.
РБК
В 2020 году объем продаж составил 3,9 млн метрических тонн, а выручка - 908 млн евро.
Finam.Ru

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«Еврохим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у австрийской Borealis
Ведомости03:31
«Еврохим» начал переговоры о покупке производителя удобрений Borealis за $500 млн
РБК02:55
«Еврохим» приобретет у Borealis азотные активы за €455 млн
ТАСС01:13
«ЕвроХим» может купить азотный бизнес у Borealis за 455 млн евро
Finam.Ru01:28
«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у Borealis за €455 млн
Коммерсантъ01:14
«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у Borealis
Компания02:00
«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса Borealis за 455 млн евро
Интерфакс01:09

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