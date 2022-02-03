Коммерсантъ«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у Borealis за €455 млнКомпания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко начала эксклюзивные переговоры о покупке азотного бизнеса у группы Borealis, которая контролируется австрийской нефтегазовой компанией OMV.КоммерсантъBorealis владеет заводами по производству удобрений, меламина и жидкого технического азота в Австрии, Германии и Франции, а также имеет более 50 дистрибуторских центров в Европе.ФинмаркетЕжегодно компания поставляет около 4 млн т продукции, в том числе около 0,8 млн т жидкого технического азота и около 0,15 млн т меламина, в Западную, Центральную и Юго-Восточную Европу.РБКВ 2020 году объем продаж составил 3,9 млн метрических тонн, а выручка - 908 млн евро.Finam.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНFertilizer DailyАБНПодробнее о событии«Еврохим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у австрийской BorealisВедомости03:31«Еврохим» начал переговоры о покупке производителя удобрений Borealis за $500 млнРБК02:55«Еврохим» приобретет у Borealis азотные активы за €455 млнТАСС01:13«ЕвроХим» может купить азотный бизнес у Borealis за 455 млн евроFinam.Ru01:28«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у Borealis за €455 млнКоммерсантъ01:14«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у BorealisКомпания02:00«ЕвроХим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса Borealis за 455 млн евроИнтерфакс01:09Показать ещёОценить17Поделиться