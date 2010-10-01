Финансы
КомпанияЕвро и доллар подешевели на открытии торгов
Доллар и евро на торгах в среду, 13 мая, открылись небольшим снижением. Курс доллара опустился на 0,32% до 73,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналогичная динамика отмечена и по евро.
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Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Политика
Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм
Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 02:34
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Вести.Ru 06:23
Игры
Alan Wake будут продавать со скидкой 90% в Steam, EGS и GOG
14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru вчера в 16:48
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Экономика
Уже летом 2020 года Петербург лишится 67 маршруток
Комитет по транспорту Петербурга до начала запланированной транспортной реформы собирается уже в 2020 году отменить 67 коммерческих маршрутов.
Piter.tv 05:29
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
Экономика
Правительство России выделило 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Правительство России выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям на компенсацию убытков из-за пандемии коронавируса.
Телеканал RTVI вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
Общество
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Технологии
Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка
Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.
CyberSport.ru 04:40
Общество
Кто заплатит за лечение пациентов
На следующий день после выхода нашей заметки Московский городской фонд ОМС выпустил релиз: "Эта информация достоверна".
Expert.ru 12 мая в 10:34
Интернет
В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки
Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 15:55
Футбол
Семин может остаться в «Локомотиве»
Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.
Vprognoze.ru 06:33
Спорт
Шишкина рассказала, почему синхронистки не бреют ноги
Синхронистки не бреют ноги перед соревнованиями, чтобы чувствовать уровень воды.
Pravda.Ru вчера в 07:59