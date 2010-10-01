Доллар и евро на торгах в среду, 13 мая, открылись небольшим снижением. Курс доллара опустился на 0,32% до 73,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналогичная динамика отмечена и по евро.

Евро и доллар подешевели на открытии торгов

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