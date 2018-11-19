Курс евро вырос на 1% и составил 81,32 рубля. Доллар подорожал на 0,4% до 71,72 рубля.

Евро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

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