Финансы
РЕН ТВЕвро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже
Курс евро вырос на 1% и составил 81,32 рубля. Доллар подорожал на 0,4% до 71,72 рубля.
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Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03
Комсомольская правда03:18
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
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