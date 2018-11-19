Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЕвро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

Курс евро вырос на 1% и составил 81,32 рубля. Доллар подорожал на 0,4% до 71,72 рубля.
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Торги на Московской бирже начались с незначительного роста

Ведомости03:53

Индексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

Коммерсантъ03:07

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26

Евро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

РЕН ТВ03:24

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

На Московской бирже день начался с роста доллара и евро

REGNUM03:28

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03
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